Суспільство

Падіння ІЛ-76: Америка продовжує збирати інформацію про подію

25 Січня 2024 19:51
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авіакатастрофа, літак

Сполучені Штати продовжують збір інформації, яка має встановити реальні причини падіння російського літака Іл-76, та поки не коментують на офіційному рівні ситуацію.

Про це сказав у четвер під час спілкування з пресою координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми далі намагаємося зібрати додаткову інформацію про це», – сказав представник адміністрації у відповідь на запитання, чи може він повідомити нові відомості щодо падіння Іл-76 у середу.

Кірбі зазначив, що наразі немає нових офіційних заяв з цього приводу.


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