Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою на Закарпатті за часів СРСР була кращою, ніж в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ситуація з угорською мовою та освітою на Закарпатті за СРСР була кращою, ніж зараз за незалежної України.

Про це Віктор Орбан на засіданні Угорської постійної конференції (MÁÉRT) у п’ятницю, цитує “Європейська правда” з посиланням на RTL.hu

Говорячи про становище угорців за кордоном, Орбан заявив, що в найгіршій ситуації нині перебувають закарпатські угорці в Україні.

Тут, за його словами, політичне керівництво йде шляхом, який ні до чого не веде і який Будапешт не може підтримати.

“Я не перебільшую, коли скажу, що з угорською мовою та освітою ситуація за часів Радянського Союзу була кращою, ніж зараз за Української держави”.

Орбан заявив, що Угорщина надасть усю допомогу закарпатським угорцям, оскільки, за його словами, Україна “продовжує карати закарпатців”, незважаючи на війну.

Він також розкритикував Київ за те, що той нібито чітко не визначив своєї військової мети.

“Дуже важко допомагати країні, яка веде війну без міжнародно визнаної військової мети”.

Угорський прем’єр заявив, що на останньому засіданні Євросоюзу він запропонував розробити “план Б” для України, який був би кращим, ніж продовжувати “теперішню безнадійну ситуацію”, в якій тисячі гинуть у “християнсько-громадянській війні”.