OpenAI розпочала переговори про інвестиції

OpenAI веде переговори про залучення нового раунду при оцінці $100 млрд або вище, розповіли джерела Bloomberg, знайомі з питанням. За їхніми словами, умови можливої угоди, оцінка та терміни раунду ще можуть змінитись — переговори перебувають на ранній стадії. OpenAI відмовилася від коментарів

Якщо раунд відбудеться при оцінці від $100 млрд, розробник ChatGPT стане другим найдорожчим американським стартапом після SpaceX. У грудні 2023 року компанія Ілона Маска оцінила себе у $175 млрд у тендерній пропозиції для інвесторів, за даними Bloomberg.

За даними TechCrunch, у квітні 2023 року OpenAI залучила понад $300 млн при оцінці $27-29 млрд. У вересні, писала WSJ, компанія почала обговорювати з інвесторами продаж частини акцій при загальній оцінці $80-90 млрд.

Зараз один із найбільших інвесторів OpenAI – Microsoft. У листопаді компанія отримала місце «спостерігача без права голосу» в оновленій раді директорів стартапу після того, як рада спочатку звільнила, а потім повернула співзасновника Сема Альтмана на посаду гендиректора.