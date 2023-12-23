Техно

OpenAI розпочала переговори про інвестиції

23 Грудня 2023 20:22
читать на русском →
штучний інтелект

OpenAI веде переговори про залучення нового раунду при оцінці $100 млрд або вище, розповіли джерела Bloomberg, знайомі з питанням. За їхніми словами, умови можливої угоди, оцінка та терміни раунду ще можуть змінитись — переговори перебувають на ранній стадії. OpenAI відмовилася від коментарів

Якщо раунд відбудеться при оцінці від $100 млрд, розробник ChatGPT стане другим найдорожчим американським стартапом після SpaceX. У грудні 2023 року компанія Ілона Маска оцінила себе у $175 млрд у тендерній пропозиції для інвесторів, за даними Bloomberg.

За даними TechCrunch, у квітні 2023 року OpenAI залучила понад $300 млн при оцінці $27-29 млрд. У вересні, писала WSJ, компанія почала обговорювати з інвесторами продаж частини акцій при загальній оцінці $80-90 млрд.

Зараз один із найбільших інвесторів OpenAI – Microsoft. У листопаді компанія отримала місце «спостерігача без права голосу» в оновленій раді директорів стартапу після того, як рада спочатку звільнила, а потім повернула співзасновника Сема Альтмана на посаду гендиректора.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Грудня 2023 19:01

Генштаб: Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень
23 Грудня 2023 17:43

NYT: Путін сигналізує про готовність припинення вогню
23 Грудня 2023 16:34

Окупанти досі не розпочала ремонт штабу ЧФ РФ після удару ЗСУ
23 Грудня 2023 15:53

Про необхідність з’явитися в ТЦК сповіщатимуть через електронні повідомлення?
23 Грудня 2023 13:49

The Times: Перемога над Росією на полі бою виглядає малоймовірною
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки