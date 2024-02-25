Кримінал

Окупанти зруйнували вокзал у Костянтинівці

25 Лютого 2024 10:48
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донецька область
Зруйнована будівля залізничного вокзалу в Костянтинівці Донецької області / Фото з телеграм-каналу @tipkonst

Одну людину поранено внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині, зруйновано залізничний вокзал, є пошкодження житлових будинків та інфраструктурних об’єктів, повідомляє Суспільне Донбас із посиланням на в. о. начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова.

“Жінка отримала легкі поранення, від госпіталізації відмовилася. Вона травмувалася від вибухової хвилі, внаслідок вибитого шибки”, – розповів Сергій Горбунов.

За його інформацією, було кілька обстрілів із РСЗВ у суботу і ракетні обстріли в ніч на неділю.

Постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено кілька приватних будинків і багатоповерхівки – у будинках людей вибито вікна, скло, уточнив Горбунов.

У поліції Донецької області повідомили, що внаслідок обстрілу було зруйновано будівлю залізничного вокзалу, понівечено храм, 2 приватні та 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три навчальні заклади, 2 адміністративні будівлі, пошту.

Поранена людина та понад 60 руйнувань за ніч – поліцейські Донеччини документують наслідки російських атак / Фото НПУ

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