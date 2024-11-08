Окупанти здійснили масовану атаку дронів на  Одесу: є влучання та поранені

Російські безпілотники вночі здійснили масовану атаку на Одесу та прилеглий район, спричинивши руйнування і поранення.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер та міська рада Одеси у Telegram.

У результаті ударів пошкоджено приватні житлові будинки, у кількох із них виникли пожежі. Значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема одна з найстаріших шкіл Одеси — ліцей №125 у мікрорайоні Крива Балка. Будівля, яка була повністю відремонтована до повномасштабного вторгнення, втратила вікна, меблі, двері, пошкоджено дах і систему опалення.

В інших районах міста уламки пошкодили дві газові труби, що призвело до розгерметизації та займання.

За інформацією ОВА, постраждало двоє осіб — в Одесі та передмісті.

Голова ОВА Олег Кіпер заявив, що екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків, постраждалим надають необхідну допомогу. «Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину російських терористів проти мирного населення Одещини», — наголосив Кіпер.

Одеська міська рада оприлюднила фотографії пошкоджень і повідомила, що зранку розпочне роботу оперативний штаб для допомоги постраждалим жителям. В.о. мера Одеси Олександр Філатов заявив, що місто мобілізує всі ресурси для підтримки громадян.