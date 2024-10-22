Кримінал

Окупанти здійснили дронову атаку на зупинку у Херсоні та Харківщину: є поранені
22 Жовтня 2024 09:38
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дрони, Харківщина, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

22 жовтня ворожі ударні дрони здійснили атаку на зупинку громадського транспорту у Херсоні та села на Харківщині, є поранені.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Повідомляється, що зранку росіяни вдарили з БпЛА по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона.

Через дронову атаку 54-річна жінка дістала вибухову травму, потерпіла самостійно звернулася до лікарні, їй надають меддопомогу.

Також вночі під час удару ворожого БПЛА у селі Сенькове Куп’янського району Харківщини було травмовано 31-річного чоловіка.

Поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району області дрон росіян поцілив у будівлю, було пошкоджено вікна.


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