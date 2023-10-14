Політика

Окупанти зазнають серйозних безповоротних втрат на Авдіївському напрямку – ЗСУ

14 Жовтня 2023 17:41
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авдіївка

Росія втрачає все більше окупантів на фронті, і стає все менше техніки армії РФ, задіяної в боях. Про це в ефірі телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише Ліга.

“Якщо говорити про весь Таврійський напрямок, в особовому складі ворога цифри [втрат] збільшуються з кожною добою. Натомість кількість озброєння і військової техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша”, – сказав Штупун.

Він нагадав, що позавчора було знищено 80 одиниць російської техніки, ще днем раніше – 112. А вчора ця цифра склала 26 одиниць. Тим часом втрати РФ в особовому складі продовжують зростати.

За словами Штупуна, окупанти зазнають серйозних безповоротних втрат на Авдіївському напрямку, намагаючись наступати, і ці втрати спричинені зокрема відсутністю евакуації поранених з поля боя і низьким рівнем польової медицини в армії РФ.

Він наголосив, що медзаклади тимчасово окупованого Донецька і прилеглих населених пунктів “вщент забиті” пораненими росіянами, а окупанти, які “хоч якимось чином” проінформовані про значні втрати та “бачать величезну кількість своїх мертвих і поранених”, почали відмовлятись йти у бій.


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