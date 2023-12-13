Окупанти запустили ударні БпЛА: в Одесі чути вибухи

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі ударні безпілотники на Одещину з моря та із Запорізької області на Дніпропетровщину.

Про це повідомили Повітряні сили в Telegram, Суспільне

“Рух БпЛА типу “Shahed” із Запорізької у напрямку Дніпропетровської області”.

Пізніше також повідомили, що росіяни запустили ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району на Одещині.

Близько 8 вечора Повітряні сили повідомили про групу “Шахедів” у напрямку Одеси. Кореспонденти Суспільного пізніше повідомили про вибухи в Одесі.

Також повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині.