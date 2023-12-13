Суспільство

Окупанти запустили ударні БпЛА: в Одесі чути вибухи

13 Грудня 2023 22:00
читать на русском →
одеса, вибух, дрони

Повітряні Сили ЗСУ попередили про ворожі ударні безпілотники на Одещину з моря та із Запорізької області на Дніпропетровщину.

Про це повідомили Повітряні сили в Telegram, Суспільне

“Рух БпЛА типу “Shahed” із Запорізької у напрямку Дніпропетровської області”.

Пізніше також повідомили, що росіяни запустили ударні БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Білгород-Дністровського району на Одещині.

Близько 8 вечора Повітряні сили повідомили про групу “Шахедів” у напрямку Одеси. Кореспонденти Суспільного пізніше повідомили про вибухи в Одесі. 

Також повітряну тривогу оголосили на Дніпропетровщині.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Грудня 2023 21:41

Захист “Київстару” було зламано через обліковий запис одного зі співробітників 
13 Грудня 2023 16:42

Україна отримає від Данії пакет допомоги на майже мільярд євро
13 Грудня 2023 14:21

Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $1,8 млрд
13 Грудня 2023 13:22

Туск склав присягу прем’єра Польщі
13 Грудня 2023 11:52

Сьогодні планується запуск мобільного зв’язку та інтернету “Київстар”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки