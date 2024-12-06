Суспільство

Окупанти захопили ще чотири населені пункти Донецької області – DeepState
6 Грудня 2024 07:09
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окупація
Карта DeepState

У ніч на 6 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, зазначивши, що російські війська захопили кілька населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, під окупацією опинилися Новопустинка, Старі Терни, Іллінка та Новодмитрівка.

Про це повідомляє DeepState.

Крім того, повідомляється, що росіяни досягли просування в районах Курахового, Романівки та неподалік Успенівки.

Раніше Генеральний штаб України інформував, що протягом доби 5 грудня на фронті відбулося 170 бойових зіткнень. На Покровському напрямку ворог 37 разів намагався прорвати українську оборону, а на Времівському напрямку Сили оборони України відбили 35 атак.


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