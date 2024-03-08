Суспільство

Окупанти за добу втратили 105 одиниць техніки, – Генштаб

8 Березня 2024 08:28
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війна
Херсонщина. Спалена техніка РФ / Фото: Херсонська ОВА

Станом на ранок 8 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 422 310 військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових.

З техніки окупанти РФ втратили:

  • танків — 6706 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 12798 (+19) од,
  • артилерійських систем — 10375 (+25) од,
  • РСЗВ — 1011 (+2) од,
  • засоби ППО — 704 (+3) од,
  • літаків — 347 (+0) од,
  • гелікоптерів — 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7998 (+35),
  • крилаті ракети — 1919 (+0),
  • кораблі /катери — 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 13598 (+66) од,
  • спеціальна техніка — 1656 (+9).

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