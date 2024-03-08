Суспільство

Окупанти за добу втратили 105 одиниць техніки, – Генштаб Херсонщина. Спалена техніка РФ / Фото: Херсонська ОВА Станом на ранок 8 березня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 422 310 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 880 військових. З техніки окупанти РФ втратили: танків — 6706 (+11) од,

бойових броньованих машин — 12798 (+19) од,

артилерійських систем — 10375 (+25) од,

РСЗВ — 1011 (+2) од,

засоби ППО — 704 (+3) од,

літаків — 347 (+0) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7998 (+35),

крилаті ракети — 1919 (+0),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 13598 (+66) од,

спеціальна техніка — 1656 (+9).



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