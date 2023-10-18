Суспільство

Окупанти втратили понад 63 одиниці техніки в районі одного села на Авдіївському напрямку – DeepState

18 Жовтня 2023 16:07
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війна, авдіївка

Російські окупанти втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Telegram-канал Deepstate із посиланням на супутникові знімки 

“Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрату більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки (А) та на під’їзді до населеного пункту”.

Deepstate наголошує, що важко оцінити втрати ворога у живій силі, однак лише на даній ділянці, за їхніми даними, кількість загиблих окупантів “вимірюється сотнями”.

“Але є і неприємні новини. Дана атака – це черговий доказ недієздатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою. 

Наші розбиті колони біля Малої Токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнополя, а також розбиті колони противника біля Вугледара, Новоєгорівки, Макіївки, Андріївки, Мар’їнки, а тепер ще й і Красногорівки (А) та Водяного-Первомайського, є зайвим доказом даної тези”.


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