Харків

Окупанти вночі знов обстріляли Харків

12 Лютого 2023 08:58
137
харків, обстріл

Вчора, близько 23:15, ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову. Пошкодження отримало одне з підприємств. Сталася масштабна пожежа. Також було зафіксовано влучання у депо “Нової пошти”.

За попередніми даними, було три влучання ворожих ракет С-300 у місті. Пошкоджено один з інфраструктурних об’єктів, написав очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок ударів окупантів осколкові поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Його госпіталізовано, медики надають всю необхідну допомогу.

Протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та авіації прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів. Під ворожим вогнем було щонайменше 15 населених пунктів.

Внаслідок масованих обстрілів та авіаудару по Вовчанську зруйновано 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкоджено будівлю Нацполіції. Обійшлося без постраждалих.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Лютого 2023 08:58
137

Окупанти вночі знов обстріляли Харків
12 Лютого 2023 11:09
4

Росіяни зазнають найбільших втрат за останні два тижні: у розвідці Британії назвали причину
12 Лютого 2023 10:12
24

В Україні можуть почати виготовляти британську зброю
11 Лютого 2023 17:14
67

Словаччина готова до офіційних переговорів щодо передання Україні МіГ-29
11 Лютого 2023 14:13
289

У Москві знову заговорили про перемовини з Україною
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай предупредили: труп путина может приплыть не к Си, а к Каспарову
Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
усі думки