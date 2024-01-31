Окупанти вночі атакували Україну 20 “Шахедами” 

Українські захисники цієї ночі збили 14 із 20 ударних безпілотників типу «Шахед», запущених російськими агресорами.

Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у Телеграмі, передає Укрінформ.

«У ніч на 31 січня 2024 року противник атакував 20 ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда та трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з Криму та Воронезької обл. – РФ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА.

Бойова робота проводилася в межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.