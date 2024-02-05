Суспільство

Окупанти вдарили по Сумщині: є жертви

5 Лютого 2024 19:26
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суми, обстріл
Окупанти вдарили по Сумщині / Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Росіяни близько 17 години обстріляли з РСЗВ місто Ворожбу. Загинув чоловік, двоє – травмовано. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Ігор Кальченко у Телеграмі.


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