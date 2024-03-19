Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

19 березня російська армія обстріляла місто Білопілля, що на Сумщині. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Про це повідомляє Суспільне посилаючись на слова Білопільського міського голови Юрія Зарка.

“Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.”

Також Юрій Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води.

Наразі маємо проблеми з водопостачанням. Зробіть запаси води, якщо ще є така можливість.

Сумські соціальні мережі повідомили мешканців Білопілля, Ворожби та Нових Вирок про аварію на магістральній лінії. У зв’язку з цим можливе тимчасове падіння швидкості або відсутність зв’язку.

“Наразі доступ нашої бригади обмежений у зв’язку з безпековою ситуацією. У зв’язку з цим можлива затримка у термінах відновлення магістралі на невизначений термін.”