Суспільство

Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

19 Березня 2024 15:29
читать на русском →
суми, обстріл
Ілюстративне фото з відкритих джерел

19 березня російська армія обстріляла місто Білопілля, що на Сумщині. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців.

Про це повідомляє Суспільне посилаючись на слова Білопільського міського голови Юрія Зарка.

“Було два вибухи. Поки не зрозуміло, чи ракети, чи КАБи. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Також пошкоджені будинки місцевих мешканців. Інформації про поранених чи загиблих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.”

Також Юрій Зарко закликав мешканців громади зробити запаси води.

Наразі маємо проблеми з водопостачанням. Зробіть запаси води, якщо ще є така можливість.

Сумські соціальні мережі повідомили мешканців Білопілля, Ворожби та Нових Вирок про аварію на магістральній лінії. У зв’язку з цим можливе тимчасове падіння швидкості або відсутність зв’язку.

“Наразі доступ нашої бригади обмежений у зв’язку з безпековою ситуацією. У зв’язку з цим можлива затримка у термінах відновлення магістралі на невизначений термін.”


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Березня 2024 15:48

Україна отримає від Німеччини допомогу на 500 мільйонів євро – Пісторіус
19 Березня 2024 16:12

Фінляндія виділяє Україні 30 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів
19 Березня 2024 15:29

Окупанти вдарили по Сумщині: є влучання в об’єкт критичної інфраструктури
19 Березня 2024 14:03

Канал ABC показав фільм про війну в Україні зі сторони російських окупаційних військ. У посольстві відреагували
19 Березня 2024 12:29

У Харкові почали тимчасово вимикати опалення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
усі думки