Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

6 Жовтня 2023 19:22
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нікополь, обстріл

Ворожа армія протягом дня поцілила по Нікополю чотирма дронами-камікадзе.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня гучно було у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем”, – йдеться в дописі.

Осколкових поранень зазнала 44-річна жінка. Її госпіталізували.

Пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені два приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.

У решті районів було спокійно.


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