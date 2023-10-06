Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

Ворожа армія протягом дня поцілила по Нікополю чотирма дронами-камікадзе.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня гучно було у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем”, – йдеться в дописі.

Осколкових поранень зазнала 44-річна жінка. Її госпіталізували.

Пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені два приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.

У решті районів було спокійно.