Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

Ворожа армія протягом дня поцілила по Нікополю чотирма дронами-камікадзе.
Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Протягом дня гучно було у Нікополі. Ворог поцілив по місту чотирма дронами-камікадзе. Й тричі накривав його артилерійським вогнем”, – йдеться в дописі.
Осколкових поранень зазнала 44-річна жінка. Її госпіталізували.
Пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктурний об’єкт та готель. Понівечені два приватні будинки, кілька авто і лінія електропередач.
У решті районів було спокійно.