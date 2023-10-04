Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

4 Жовтня 2023 19:20
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нікополь, обстріл

Російські війська із артилерії та дроном-камікадзе обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Одна місцева жінка зазнала осколкових поранень.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе. Зранку та вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні. 

Крім того, внаслідок обстрілів у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач. 

В інших районах області обійшлося без атак.


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