Окупанти вдарили по Нікополю: є постраждала

Російські війська із артилерії та дроном-камікадзе обстрілювали Нікополь на Дніпропетровщині. Одна місцева жінка зазнала осколкових поранень.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Російські нелюди знову тероризують Нікополь. Сьогодні по ньому цілили артилерією та дроном-камікадзе. Зранку та вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілів у місті понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд. Ще одна – зруйнована. Пошкоджені й об’єкт інфраструктури, авто та лінії електропередач.

В інших районах області обійшлося без атак.