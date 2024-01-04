Суспільство

Окупанти вдарили по Нікополю

4 Січня 2024 08:46
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нікополь, обстріл

Війська РФ обстріляли Нікополь – пошкоджені приватні будинки, три господарські споруди, побиті газогони.

Про це в Телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ані вдень, ані вночі окупанти не полишають у спокої Нікопольщину. Ворожі артснаряди поцілили по райцентру”, – наголосив він.

“Пошкоджені також приватні будинки, три господарські споруди, побиті газогони. Зачепило лінію електропередач. Без світла залишилися майже 1,5 тисяч родин”, – додав він.

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.


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