Окупанти вдарили по Нікопольщині: є влучання

Увечері та вночі окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, внаслідок чого було пошкоджено приватне підприємство і два житлові будинки.

Про це повідрмив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі – обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь. По райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки”.

Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали. А обстеження територій ще триває.