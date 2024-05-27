Суспільство

Окупанти вдарили по Нікопольщині: є влучання

27 Травня 2024 08:29
нікополь, обстріл
Наслідки атаки / Telegram

Увечері та вночі окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини, внаслідок чого було пошкоджено приватне підприємство і два житлові будинки.

Про це повідрмив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Окупанти знову атакували Нікопольщину. Вчора ввечері вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді. Вночі – обстріляли з важкої артилерії сам Нікополь. По райцентру поцілили і вранці. Виникла пожежа. Пошкоджені приватне підприємство й два житлові будинки”. 

Голова ОВА підкреслив, що люди не постраждали. А обстеження територій ще триває. 


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