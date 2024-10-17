Кримінал

Окупанти вдарили по Нікопольщині: є поранені
17 Жовтня 2024 20:35
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нікополь, обстріл
Наслідки атаки / Telegram Сергій Лисак

16 жовтня окупанти понад 30 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Понад 3️0 разів протягом дня російська армія била по Нікопольщині. Для переважної більшості атак агресор застосовував дрони-камікадзе. Були й артобстріли.

Прилітало по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали троє людей. Пошкоджені підприємство, інфраструктура”.

 Серед поранених – 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості.


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