Окупанти вдарили по Нікопольщині: є поранені

16 жовтня окупанти понад 30 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, в результаті чого було поранено троє людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Понад 3️0 разів протягом дня російська армія била по Нікопольщині. Для переважної більшості атак агресор застосовував дрони-камікадзе. Були й артобстріли.

Прилітало по райцентру, Мирівській та Марганецькій громадах. Постраждали троє людей. Пошкоджені підприємство, інфраструктура”.

Серед поранених – 56-річний чоловік та жінки 47 і 68 років. Усі в стані середньої тяжкості.