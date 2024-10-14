Кримінал

Окупанти вдарили по Херсону: є загиблі та поранена
14 Жовтня 2024 20:48
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обстріл, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

14 жовтня армія рф атакувала житловий район Херсона. В результаті атаки загинули дві жінки, одна поранена.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що окупанти завдали удару по місту близько 18:50. Ворог цілився по одному із житлових районів Херсона.

Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, дві літні жінки під час обстрілу перебували в будинку. 

Згодом стало відомо, що ще одна людина постраждала внаслідок артобстрілу Херсона. У 42-річної жінки діагностували вибухову травму, контузію та забій грудної клітки. Потерпілу госпіталізували.


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