Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі

30 Листопада 2023 15:03
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обстріл, херсонщина, загиблі

Російські окупанти 30 листопада обстріляли Херсонську область з артилерії, загинули три людини.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Російська армія вбила жінку у селі Садове. Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії.

На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька”.

Згодом Мрочко повідомив, що під час обстрілу у селі Садове загинули ще двоє людей: “Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям”.

Крім того, внаслідок російського обстрілу херсонського мікрорайону Корабел постраждав чоловік.

Зокрема, до лікарні звернувся 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий удар близько 09:30. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Подальше лікування проходитиме амбулаторно.


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