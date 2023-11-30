Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблі

Російські окупанти 30 листопада обстріляли Херсонську область з артилерії, загинули три людини.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
“Російська армія вбила жінку у селі Садове. Пів години тому ворог обстріляв населений пункт з артилерії.
На жаль, травми, несумісні з життям отримала 59-річна жителька”.
Згодом Мрочко повідомив, що під час обстрілу у селі Садове загинули ще двоє людей: “Чоловіки 1970 і 1956 р.н. отримали травми, несумісні з життям”.
Крім того, внаслідок російського обстрілу херсонського мікрорайону Корабел постраждав чоловік.
Зокрема, до лікарні звернувся 71-річний херсонець, який потрапив під ворожий удар близько 09:30. В нього діагностували вибухову травму, поранення грудної клітини та обличчя. Потерпілому надали меддопомогу. Подальше лікування проходитиме амбулаторно.