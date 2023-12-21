Окупанти вдарили по Херсонщині: є загибла

Військові РФ завдали артилерійського обстрілу по с.Тягинка на Херсонщині, загинула цивільна жінка.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Бериславської РВА Володимир Літвінов.

«Внаслідок російського терору – загинула цивільна», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові РФ завдали артилерійського обстрілу по с.Тягинка. У цей час 54-річна жінка перебувала на вулиці. Від отриманих поранень вона загинула на місці.

Як інформує обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 21 грудня близько 11:30 ворог здійснив артилерійський обстріл одного з населених пунктів Тягинської громади.

У прокуратурі підтвердили, що травми, несумісні з життям, отримала 54-річна місцева жителька.