Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

Внаслідок російської атаки безпілотниками на село Високе в Херсонській області дістали поранення 7 людей, у тому числі дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади.

Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці.

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес”.

Прокудін наголосило, що людей врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.