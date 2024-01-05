Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

5 Січня 2024 09:53
читать на русском →
дрони, херсонщина

Внаслідок російської атаки безпілотниками на село Високе в Херсонській області дістали поранення 7 людей, у тому числі дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

“Цієї ночі російська армія вдарила трьома безпілотниками типу “Shahed” по Високому Тягинської громади. 

Удари прийшлися по адміністративній будівлі та модульному містечку. До лікарні доставили 50-річного чоловіка. У нього діагностували поранення черевної порожнини та печінки. Ще один житель, 43 років, отримав поранення спини та плеча. Потерпілому надали медичну допомогу на місці. 

Пʼятеро людей, серед них 14-річний підліток, дістали контузії та гострі реакції на стрес”. 

Прокудін наголосило, що людей врятувало укриття, до якого вони встигли дістатися до моменту ворожого обстрілу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Січня 2024 08:47

Америка не зможе надавати підтримку Україні на рівні двох минулих років – Держдеп
5 Січня 2024 07:27

Росія шукає балістичні ракети за кордоном – ISW
4 Січня 2024 21:01

Правоохоронці викрили українську компанію, яка постачала в росію засоби тактичної медицини
4 Січня 2024 20:47

Росія вже запускала по Україні північнокорейські балістичні ракети, – Білий дім
4 Січня 2024 19:56

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
усі думки