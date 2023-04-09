Харків

Окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59

9 Квітня 2023 11:15
38
читать на русском →
харків, обстріли

Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ракета Х-59, по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка. По смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Квітня 2023 11:47
19

США проникли в російські служби і  підслуховують союзників, – NYT
9 Квітня 2023 12:21
0

ПВК “Вагнер” намагалася купити зброю у Туреччини – ЗМІ
9 Квітня 2023 09:00
60

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті
8 Квітня 2023 20:33
30

«Укроборонпром» та «Polska Grupa Zbrojeniowa» спільно ремонтуватимуть танки Т-64
8 Квітня 2023 19:31
203

Посольство РФ у Гаазі поцупило українські прапори перед установою
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Почему пуйло уничтожает в первую очередь именно «русскую» часть Украины
Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
усі думки