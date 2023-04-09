Окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59

Минулої доби під обстрілами ворога перебували прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ракета Х-59, по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка. По смт Великий Бурлук Куп’янського району окупанти завдали ракетного удару. Ракета С-300 влучила в землю на відкритій місцевості. Частково пошкоджено 3 житлових будинки та 3 господарчих споруди.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 6 га території та знешкодили 117 вибухонебезпечних предметів.