Окупанти вдарили по Харківщині: є жертви

Російська армія обстріляла Боровe на Харківщині, загинув чоловік, четверо людей поранені, з них троє – діти.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них – троє дітей”, – написав Синєгубов.

За його словами, з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Ліквідація наслідків атаки триває.