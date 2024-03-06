Суспільство

Окупанти вдарили по Харківщині: є жертви

6 Березня 2024 14:33
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російська армія обстріляла Боровe на Харківщині, загинув чоловік, четверо людей поранені, з них троє – діти.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти вдарили по Боровій Ізюмського району. Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. За попередніми даними, загинув цивільний 70-річний чоловік. Чотири людини поранені, з них – троє дітей”, – написав Синєгубов.

За його словами, з-під завалів врятували жінку та направили до лікарні. Ліквідація наслідків атаки триває.


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