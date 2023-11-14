Суспільство

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

14 Листопада 2023 14:38
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дніпро, обстріл

Російські військові атакували ракетою Дніпропетровську область.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряні сили повідомляють, що зафіксували ворожу ракету в області. 

На Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога з 14:10.


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