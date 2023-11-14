Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Російські військові атакували ракетою Дніпропетровську область.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили повідомляють, що зафіксували ворожу ракету в області.
На Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога з 14:10.
Російські військові атакували ракетою Дніпропетровську область.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Повітряні сили повідомляють, що зафіксували ворожу ракету в області.
На Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога з 14:10.
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