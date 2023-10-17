Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

Російські загарбники обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Три обстріли за день. Під ворожим ударом сьогодні були Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району. Агресор гатив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – йдеться в дописі.

Щодо інших наслідків – вони ще уточнюються. Люди не постраждали.