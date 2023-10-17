Суспільство

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині

17 Жовтня 2023 20:10
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нікополь, обстріл

Російські загарбники обстріляли Нікопольщину на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт.

Про це у Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Три обстріли за день. Під ворожим ударом сьогодні були Марганецька та Мирівська громади Нікопольського району. Агресор гатив по тамтешніх селах з важкої артилерії. Скидав боєприпаси з БпЛА. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт”, – йдеться в дописі.

Щодо інших наслідків – вони ще уточнюються. Люди не постраждали.


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