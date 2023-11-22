Кримінал

Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні, загинув місцевий житель

22 Листопада 2023 19:23
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обстріл

Російські окупанти в середу, 22 листопада, вдарили по багатоквартирному будинку в Херсоні. У результаті загинув мирний житель.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

«Армія Росії вбила ще одного мирного херсонця! Ворожий снаряд влучив у багатоквартирний будинок», — пише він.

Влада зазначила, що росіяни атакували місто приблизно о 17:10. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Російські окупанти практично щодня обстрілюють Херсон і область, внаслідок чого гинуть мирні жителі.


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