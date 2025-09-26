Окупанти свідомо не підключають ЗАЕС до енергосистеми: в “Енергоатомі” заявили про загрозу ядерній безпеці

“Енергоатом” заявив, що окупанти навмисно не підключають Запорізьку АЕС до енергосистеми України, попри справність лінії живлення. Натомість станція працює від дизель-генераторів, що створює загрозу ядерній безпеці.

Про це йдеться в релізі компанії “Енергоатом” у Telegram.

23 вересня на Запорізькій АЕС було вимкнено єдину лінію, через яку станція отримувала живлення від енергосистеми України. Після цього АЕС перейшла на живлення від дизель-генераторів.

Реклама

Реклама

За даними “Енергоатому”, на контрольованій Україною території електролінія справна і жодних технічних перешкод для її використання не існує.

“Попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання, продовжуючи грубу дезінформаційну кампанію проти України. Таким чином вони свідомо наражають на небезпеку мільйони людей на всьому континенті”, – йдеться в повідомленні.

Дизель-генератори призначені лише для аварійного живлення АЕС та не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції.

“Їх зупинка може призвести до втрати контролю над ядерною безпекою об’єкта. Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів посилити тиск на країну-агресора. Станція має бути негайно повернена під контроль свого єдиного законного оператора – Енергоатома, щоб запобігти радіаційній та ядерній катастрофі”, – заявили в компанії.