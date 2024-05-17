Окупанти розширили зону активних бойових дій на Харківщині майже на 70 кілометрів

Окупанти зосередили основні зусилля на напрямку Стрілеча – Липці та захоплені Вовчанська Харківської області і розгортанням наступу в тил українських військ, розширивши зону активних бойових дій на майже на 70 кілометрів.

Про це у Фейсбуці заявив головнокомандкувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, з цією метою ворог створив і значно посилив оперативно-тактичне угруповання військ “Північ”, до складу якого увійшли бойові частини 6-ї армії, 11-го та 44-го армійських корпусів.

Росіяни розпочали наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітили перекидання українських військ, однак їм не вдалось прорвати оборону.

“Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується. За таких обставин ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням займаних рубежів та позицій, ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії і танків нанести йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп та підрозділів атаками у фланг і тил із різних напрямків”, – наголосив Сирський.

Звісно, підкреслив головнокомандувач, “ми повинні максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БПЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та влучним вогнем артилерії. Саме цим питанням, а також перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення була присвячена моя робота”.

Сирський повідомив, що попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони.

Він також об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку.

“Регулярно доповідаю Президенту України про ситуацію та хід виконання зазначених завдань”, – зауважив головнокомандувач.

За словами Сирського, “відчутно, що керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у вирішенні всіх проблемних питань. Харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть”.