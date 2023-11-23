Суспільство

Окупанти просунулися на Куп’янському напрямку – ISW

23 Листопада 2023 07:05
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зсу, фронт

22 листопада російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили наступ: геолокаційні кадри свідчать про просування російських військ на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Також росіяни завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російський військовий блогер стверджував, що російські війська трохи просунулися в районі Серебрянського лісу (10 км на південний захід від Кремінної), хоча ISW не знайшов візуальних доказів цього твердження. 

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки та Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська), на північний схід і схід від Петропавлівки (7 км на схід від Куп’янська), а також у напрямку Сіверська (19 км на південь від Кремінної).

Окрім цього, український військовий оглядач Костянтин Машовець оцінив, що російські війська на Куп’янському напрямку завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі.


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