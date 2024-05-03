Окупанти планують захопити Харків та Суми – Павлюк

За даними українських спецслужб, РФ справді планує можливе захоплення Харкова і Сум., заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на The Times.

“Наші спецслужби кажуть, що у росіян дійсно є план взяття Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які вони мають у своєму розпорядженні”.

Також за словами Павлюка, російські загарбники планують захопити не лише Донецьку та Луганську області, але й Запорізьку.

Він запевнив, що Сили оборони робитимуть все, щоб росіянам не вдалося реалізувати свої плани. Командувач зазначив, що для цього Україні потрібна зброя, особливо артилерія, бо війська РФ мають перевагу в артилерії десять до одного.

“Ми зробимо все можливе, щоб не допустити російського прориву, і сподіваємося, що американська зброя нам допоможе. Якби вона прийшла вчасно, ми б не втратили території, які втратили за останні кілька місяців”, — зазначив він.