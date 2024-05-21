Суспільство

Окупанти перекидають додаткові сили до Херсонщини

21 Травня 2024 09:30
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рф, херсонщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Ворог перекидає додаткові підрозділи до Херсонської області.

Про це повідомляє сайт ISW.

Загалом наразі фіксується просування російських окупантів поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки, а також у західній частині Запорізькій області та в дельті річки Дніпро.

Російські “воєнкори” підтвердили попередні заяви про передислокацію підрозділів російської 76-ї дивізії десантників з західної частини Запорізької області в район Кринок, що на східному (лівому) березі Херсонської області.

Російські блогери зазначили, що війська РФ не відновили повний контроль над Кринками, попри те, що деякі російські джерела стверджують, що війська РФ зачищають село.

Позиційні бойові дії тривали під Кринками, і в Генштабі ЗСУ зауважили, що інтенсивність російських атак на Дніпровському напрямку дещо зменшилася.

Раніше аналітики ISW спостерігали за непідтвердженими повідомленнями про те, що російські військові передислокують елементи 76-ї та 7-ї дивізій ПДВ з Запорізької області на різні нові напрямки, включаючи схід України та зокрема Херсонську область, і численні заяви російських “воєнкорів” свідчать про те, що принаймні деякі підрозділи 76-ї дивізії ПДВ були передислоковані до Херсонської області.


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