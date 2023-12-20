Кримінал

Окупанти обстріляли прифронтову ТЕС

20 Грудня 2023 21:25
читать на русском →
обстріл

Унаслідок обстрілу російських окупантів сьогодні, 20 грудня, у прифронтовій області постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.

«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по енергетичних об’єктах України.На щастя, обійшлося без постраждалих», — розповіли у ДТЕК.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

У ДТЕК кажуть, що за останні два місяці це вже дев’ята атака окупантів на прифронтову теплоелектростанцію.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 18:38

З України щодоби через західний кордон виїжджають 6000 чоловіків призовного віку — ДПСУ
20 Грудня 2023 19:03

Російські війська намагаються вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра
20 Грудня 2023 17:13

“Київстар” відновив 100% послуг – президент компанії
20 Грудня 2023 16:41

У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок
20 Грудня 2023 16:18

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки