Окупанти обстріляли прифронтову ТЕС

Унаслідок обстрілу російських окупантів сьогодні, 20 грудня, у прифронтовій області постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.

«Ворог продовжує здійснювати терористичні атаки по енергетичних об’єктах України.На щастя, обійшлося без постраждалих», — розповіли у ДТЕК.

Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

У ДТЕК кажуть, що за останні два місяці це вже дев’ята атака окупантів на прифронтову теплоелектростанцію.