Суспільство

Окупанти обстріляли інфраструктурний об’єкт у Криворізькому районі

23 Листопада 2023 08:50
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кривий ріг, обстріл

У Криворізькому районі Дніпропетровської області вночі пролунав вибух – ворог спрямував ракету по об’єкту інфраструктури.

Про це в Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об’єкт інфраструктури”, – написав він.

За словами Лисака, минулося без загиблих та постраждалих.

При цьому він додав, що Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, агресор цілив з важкої артилерії. Люди також неушкоджені.


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