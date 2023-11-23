Окупанти обстріляли інфраструктурний об’єкт у Криворізькому районі

У Криворізькому районі Дніпропетровської області вночі пролунав вибух – ворог спрямував ракету по об’єкту інфраструктури.

Про це в Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Близько опівночі вибух пролунав у Криворізькому районі. Ворог спрямував ракету на об’єкт інфраструктури”, – написав він.

За словами Лисака, минулося без загиблих та постраждалих.

При цьому він додав, що Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині, агресор цілив з важкої артилерії. Люди також неушкоджені.