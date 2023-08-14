Суспільство

Окупанти обстріляли Харківщину: є загиблий та поранені

14 Серпня 2023 14:09
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обстріл, Харківщина

Росіяни 14 серпня обстріляли населені пункти Харківщини. Загинув 50-річний чоловік, ще п’ятеро людей поранені.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

“Внаслідок ворожого обстрілу по селищу Козача Лопань загинув 50-річний чоловік. Ще два чоловіки, за даними медиків, отримали травми. Постраждалі доставлені до медичних закладів”.

Росіяни також обстріляли село Подоли Куп’янського району. Там постраждали чоловік і жінка, лікарі надають їм допомогу.

В Ізюмі близько 01:00 під час обстрілу постраждала 42-річна жінка. Вона у лікарні з мінно-вибуховою травмою. Будинок жінки пошкоджений через обстріл.


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