Суспільство

Окупанти обстріляли Харківщину: є загибла

10 Січня 2024 17:03
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обстріл, Харківщина

Війська РФ 10 січня ударили авіабомбами по Вільхуватці Куп’янського району, загинула жінка, зруйновані будинки та магазин, виникла пожежа.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі», – поінформував Синєгубов.

Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків, додав начальник адміністрації.


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