Окупанти обстріляли Харківщину: є загибла

Війська РФ 10 січня ударили авіабомбами по Вільхуватці Куп’янського району, загинула жінка, зруйновані будинки та магазин, виникла пожежа.
Про це повідомив у Фейсбуці начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп’янського району. Внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка. Пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Внаслідок обстрілу виникла пожежа в школі», – поінформував Синєгубов.
Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків, додав начальник адміністрації.