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Окупанти наступають на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, – Генштаб

9 Квітня 2023 20:05
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генштаб, фронт

Протягом поточної доби росіяни завдали понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 російські ракети, випущені із ЗРК С-300, влучили в об’єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, зруйновано та пошкоджено житлові будівлі.

Також 2 ракети із ЗРК С-300 російські окупанти випустили по об’єкту цивільної інфраструктури Костянтинівки, що на Донечинні, повідомили у Генштабі.

Протягом доби захисники України відбили понад 40 ворожих атак.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог продовжує наступати, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Підрозділи сил оборони відбили близько 20 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новопіль Донецької області; Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпілське, Білогір’я Запорізької області; Веселе, Бургунку, Іванівку, Антонівку, Дніпровське Херсонської області, а також Херсон.


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