Кримінал

Окупанти масовано атакували Запорізьку область: є поранені, пошкоджено десятки будинків
9 Лютого 2025 10:45
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Наслідки обстрілів населених пунктів Запорізької області 8 лютого 2025 / Фото Нацполіція
Наслідки обстрілів населених пунктів Запорізької області 8 лютого 2025 / Фото Нацполіція

8 лютого російські війська завдали 23 авіаційні удари по населених пунктах Запорізького, Василівського та Пологівського районів. Крім того, окупанти застосували 163 дрони, 151 раз обстріляли територію з артилерії та 5 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню.

Під ворожий вогонь потрапили Мар’ївка, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Малі Щербаки, Новодарівка, Омельник, Кам’янське та Степногірськ.

У прифронтових селах та містах пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території та автомобілі. Загалом поліція зареєструвала 20 фактів руйнувань цивільної інфраструктури.

У Гуляйполі внаслідок авіаудару поранення отримали четверо людей – 47-річна жінка, її 51-річний чоловік та двоє підлітків 15 і 16 років.

За фактами обстрілів слідчі поліції та СБУ відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини). Зібрано речові докази для подальшого розслідування злочинів окупантів.


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