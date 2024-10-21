Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені 

21 жовтня армія рф атакувала центр міста Запоріжжя. В результаті атаки 5 людей госпіталізовано, велика кількість цивільної інфраструктури була пошкоджена.

Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

“Росія нанесла черговий ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Постраждала велика кількість цивільних об’єктів, в тому числі дитячі садочок, гуртожитки, одноповерхові та багатоповерхові будинки. Наразі відомо про 5 постраждалих, 5 госпіталізованих до медичних закладів”.

Федоров повідомив, що 49-річний чоловік та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середнього ступеня важкості.

Понад десять одиниць рятувальної техніки наразі працює на місці.