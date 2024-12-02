Окупанти атакували Україну близько 60 балістичними ракетами КНДР – ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк повідомив, що з початку повномасштабної війни Росія використала близько 60 північнокорейських балістичних ракет KN-23 для ударів по Україні.

Про це повідомляється в інтерв’ю Черняка проєкту Радіо Свобода “Донбас Реалії”.

“Їхня точність, загалом, не дуже висока. Технології, за якими їх виготовляли, застарілі. Але вони все одно становлять небезпеку. Загинути від сучасної ракети чи від тієї, що зроблена за старими технологіями, – різниці немає”, – зазначив Черняк.

Він підкреслив, що ці ракети становлять серйозну загрозу для української промисловості.



За даними розвідки, Північна Корея може постачати Росії “мільйони” артилерійських боєприпасів.

“Ми постійно фіксуємо переміщення вантажів і контейнерів. Припускаємо, що там можуть бути артилерійські боєприпаси, які Північна Корея виробляє або зберігає на складах”, – пояснив представник ГУР.