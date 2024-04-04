Окупанти атакували Україну 20 Шахедами: Сили оборони збили 11

У ніч проти 4 квітня окупанти атакували територію України 20 дронами. Сили ППО знищили 11 БПЛА.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що ворог запустив 20 БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області в Росії.
“У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 11 ударних”, – йдеться у повідомленні.
Натомість очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ворог випустив щонайменше 15 ворожих безпілотників у бік області, частину із них збили сили ППО.