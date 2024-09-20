Окупанти атакували село на Харківщині: є поранені

Вранці 20 вересня армія РФ атакувала село Шестакове Чугуївського району на Харківщині, в результаті чого було поранено двоє чоловіків.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
“За даними слідства, 20 вересня близько 8:00 збройні сили РФ обстріляли село Шестакове Чугуївського району.
Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталась пожежа. Отримали поранення двоє співробітників: чоловіки віком 30 та 34 років”.
За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ “Торнадо-С”.