Суспільство

Окупанти атакували село на Харківщині: є поранені
20 Вересня 2024 11:24
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обстріл, Харківщина
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вранці 20 вересня армія РФ атакувала село Шестакове Чугуївського району на Харківщині, в результаті чого було поранено двоє чоловіків.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 20 вересня близько 8:00 збройні сили РФ обстріляли село Шестакове Чугуївського району.

Пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталась пожежа. Отримали поранення двоє співробітників: чоловіки віком 30 та 34 років”.

За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ “Торнадо-С”.


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