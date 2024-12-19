Окупанти атакували Нікополь: поранені четверо людей

Російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя, внаслідок якого постраждали четверо людей.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У результаті ворожого обстрілу в Нікополі поранено чотирьох осіб. Усі перебувають у лікарні. Стан 42-річного чоловіка та 67-річної жінки оцінюється як важкий», — зазначив Лисак.

Атака спричинила значні руйнування: пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних і один приватний будинок. Знищено три автомобілі.