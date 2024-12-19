Кримінал

Окупанти атакували Нікополь: поранені четверо людей
19 Грудня 2024 12:43
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атаки ворога, нікополь
Наслідки атаки / Telegram

Російські війська здійснили артилерійський обстріл Нікополя, внаслідок якого постраждали четверо людей. 

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У результаті ворожого обстрілу в Нікополі поранено чотирьох осіб. Усі перебувають у лікарні. Стан 42-річного чоловіка та 67-річної жінки оцінюється як важкий», — зазначив Лисак.

Атака спричинила значні руйнування: пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних і один приватний будинок. Знищено три автомобілі.


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