Суспільство

Окупанти атакували Херсон: є поранена
11 Грудня 2024 15:08
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дрони, херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У середу, 10 грудня, російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою ударного безпілотника, внаслідок чого поранення отримала 91-річна жінка, яка перебувала на вулиці. 

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Херсонської ОВА.

За інформацією ОВА, близько 12:20 російський дрон скинув вибухівку на Дніпровський район міста.

“91-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги, перебуваючи на вулиці,” — йдеться в повідомленні. Медики надали постраждалій необхідну допомогу на місці.

Того ж дня опівдні російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в селі Червоний Маяк Херсонської області. Внаслідок удару автомобіль був пошкоджений, але обійшлося без жертв та постраждалих, повідомили в ОВА.


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