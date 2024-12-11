Окупанти атакували Херсон: є поранена

У середу, 10 грудня, російські війська атакували Дніпровський район Херсона за допомогою ударного безпілотника, внаслідок чого поранення отримала 91-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Херсонської ОВА.

За інформацією ОВА, близько 12:20 російський дрон скинув вибухівку на Дніпровський район міста.

“91-річна жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги, перебуваючи на вулиці,” — йдеться в повідомленні. Медики надали постраждалій необхідну допомогу на місці.

Того ж дня опівдні російські війська скинули вибухівку з дрона на цивільну автівку в селі Червоний Маяк Херсонської області. Внаслідок удару автомобіль був пошкоджений, але обійшлося без жертв та постраждалих, повідомили в ОВА.