Окупанти атакували дронами Полтавщину: 20 населених пунктів залишились без світла

20 населених пунктів на Полтавщині залишились без світла через падіння уламків дронів, також були пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

“Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.



Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів”.

Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.