Кримінал

Окупанти атакували дронами Полтавщину: 20 населених пунктів залишились без світла
24 Вересня 2024 08:15
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дрони, Полтава
Ілюстративне фото з відкритих джерел

20 населених пунктів на Полтавщині залишились без світла через падіння уламків дронів, також були пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив голова ОВА Філіп Пронін у Telegram

За словами очільника області, ППО працювала у Миргородському районі.

“Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає.

Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів”.

Голова ОВА повідомив, що на місці працюють усі відповідні служби, ситуація під контролем.


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