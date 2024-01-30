Суспільство

Окупанти атакували дронами Дніпропетровську область: у Криворізькому районі спалахнула пожежа

30 Січня 2024 08:10
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пожежа, дрони, дніпро

Росіяни атакували Дніпропетровську область − один ворожий “Шахед” вдалося збити, інший влучив у цивільну інфраструктуру у Криворізькому районі, спричинивши пожежу.

Про це повідомляє УП з посиланням на очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та голову Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

“Вночі ворожий “Шахед” знищили над Криворізьким районом наші сили ППО. Дякую військовим з ПвК “Схід”! Втім, було і влучання. Внаслідок атаки безпілотником Криворізькому районі виникла пожежа”.

Лисак уточнив, що ворожий дрон поцілив по цивільній інфраструктурі. Наразі рятувальники уже ліквідували загоряння.

Також ближче до півночі росіяни обстріляли з артилерії Нікопольський район − били по Червоногригорівській громаді: пошкодили приватний будинок, 3 господарські споруди, 1 легковий автомобіль.

Минулося без постраждалих.


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