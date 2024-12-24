Суспільство

Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами та РСЗВ: в ОВА показали наслідки

24 Грудня 2024 08:31
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обстріли
Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок на Дніпропетровщині / Фото: Сергій Лисак

Протягом доби із 23 по 24 грудня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами, а також завдали ударів з артилерії та РСЗВ. Уночі та вранці ППО збила сім ворожих БпЛА.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти завдали ударів по Нікопольському району з артилерії, РСЗВ “Град” та дроном-камікадзе. Зафіксовані влучання по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та авто.

У Павлоградському районі внаслідок російської атаки пошкоджено лінію електропередач.

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, загиблих і постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини / Фото: Сергій Лисак

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