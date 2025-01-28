Суспільство

Окупанти атакували безпілотниками Харків та область: зруйновано будинки, є постраждалі
28 Січня 2025 06:51
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Рятувальники на місці пожежі у Харкові / Скриншот із відео
Рятувальники на місці пожежі у Харкові / Скриншот із відео

Уночі 28 січня окупанти атакували ударними безпілотниками Харків, його передмістя, а також Чугуївський район області. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 00:35 у Новобаварському районі Харкова внаслідок удару БпЛА “шахед” пошкоджено газову трубу та пʼять авто. Виникла пожежа. У двох людей – 59-річної жінки та 9-річної дівчини – гостра реакція на стрес.

Також виявлено два БпЛА в Київському районі міста – без постраждалих.

О 4:13 у Харківському районі, в Роганській громаді, внаслідок падіння БпЛА зруйновано приватний будинок та гараж. Пошкоджено чотири приватні будинки поряд. Постраждали двоє людей: 62-річна жінка та 66-річний чоловік. Жінка госпіталізована. За попередніми даними, для удару ворог також застосував безпілотник “шахед”.

Близько 4:13 в селі Шестакове Чугуївського району внаслідок влучання в землю БпЛА “Герань-2” сталася пожежа у зруйнованому приватному будинку. Постраждалих немає.


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